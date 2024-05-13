Делимся вариантами оформления малинника для дачного участка

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Как оформить малинник, чтобы было больше урожая

2:12
Садоводство » Деревья и кустарники

Малинник — это кустарник, который выращивают для получения вкусных и полезных ягод. Он является одним из самых популярных садовых растений, благодаря своей неприхотливости и высокой урожайности. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно оформить малинник.

Как оформить малинник, чтобы было больше урожая
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain is licensed under public domain

Существует несколько вариантов оформления малинника, которые можно выбрать в зависимости от целей и предпочтений садовода. Рассмотрим наиболее популярные из них.

1. Кустовой способ. Этот способ подходит для небольших участков и позволяет получить высокую урожайность на небольшой площади. Кусты малины высаживаются в рядах на расстоянии около 1 метра друг от друга. Такой способ оформления удобен для ухода за растениями и сбора урожая.

2. Шпалерный способ. При этом способе малинник выращивается в виде шпалеры, то есть растения располагаются вдоль опорной конструкции. Этот способ позволяет сэкономить место и получить большой урожай на небольшой площади. Однако, требует более тщательного ухода за растениями и обрезки побегов.

3. Комбинированный способ. Этот способ сочетает в себе преимущества кустового и шпалерного способов. Малинник выращивается в виде рядов, но при этом побеги фиксируются к опорной конструкции. Такой способ позволяет получить высокую урожайность и удобство в уходе за растениями.

4. Смешанный способ. При этом способе малинник выращивается вместе с другими кустарниками, такими как смородина или крыжовник. Такой способ оформления позволяет сэкономить место и получить разнообразный урожай на одном участке.

Важно помнить, что для успешного выращивания малины необходимо выбрать правильное место для посадки и обеспечить растения необходимым количеством солнечного света и влаги. Также необходимо регулярно подкармливать растения и проводить обрезку побегов для стимуляции роста и урожайности.

30 идей обустройства малинника
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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