Самая необычная примета: почему нельзя смотреть в зеркало с кошкой

Стало известно, как связана кошка и зеркало

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мир зеркал и кошек часто окутан мистикой в народных поверьях, где им приписываются волшебные свойства. С этими созданиями принято обращаться с почтением и осторожностью.

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Хотя иногда возникает желание заглянуть в зеркало вместе со своим четвероногим другом, эксперты не советуют этого делать.

Причины избегать зеркал с кошкой

По народным верованиям, такое действие может привлечь в жизнь неприятности и несчастья. Но не только суеверия играют роль в этом вопросе.

Специалисты отмечают, что кошки не узнают себя в отражении, что может вызвать их неожиданное поведение. Некоторые животные пытаются завести знакомство с "двойником", в то время как другие полностью игнорируют свое отражение.

Иногда кошки могут проявлять агрессию, пытаясь прогнать "незваного гостя". В таких ситуациях владелец также может пострадать, поскольку кошка будет заботиться только о своих интересах.

Лучше избегать таких рискованных экспериментов с зеркалами и кошками.