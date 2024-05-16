Деян Станкович возглавит ФК "Спартак"

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Со следующего сезона главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович — известный сербский футболист.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Станкович достиг мирового признания, играя в Италии. В составе «Лацио» он стал чемпионом Серии А, а также выиграл два Кубка и два Суперкубка страны, Кубок кубков и Суперкубок. В «Интере» Станкович пять раз побеждал в чемпионате Италии, четырежды завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов. За сборную своей страны он провёл более 100 матчей.

Завершив карьеру игрока, Станкович начал тренерскую деятельность. Последним его клубом был «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии в текущем сезоне.