Забайкальские парламентарии хотят переложить расходы на ОМС неработающих с регионов на федеральный бюджет

Законодательное собрание Забайкальского края предложило перенести ответственность за оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающих детей и пенсионеров с регионального на федеральный уровень. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Юрий Кон накануне заседания Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", как передает ТАСС.
"Мы представим обращение в правительство Российской Федерации, связанное со страховыми взносами. Сегодня страховые взносы выплачиваются за счет бюджета субъекта Российской Федерации, несмотря на то, что неработающее население - это пенсионеры, несовершеннолетние. Численность неработающего населения уменьшается, а взносы, наоборот, увеличиваются. В связи с этим мы обращаемся, чтобы эти взносы из субъектов не платили, а эти полномочия передать федеральному органу. И высвободившиеся средства мы бы хотели направить на затраты на эту же категорию, только по другим направлениям", — пояснил Кон.
Согласно материалам к законодательной инициативе, расходы на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения ежегодно растут в бюджете Забайкальского края.
С 2019 года численность детей и пенсионеров в крае сократилась на 63,5 тысячи человек, а страховые взносы увеличились на 1,5 миллиарда рублей. По мнению депутатов, передача полномочий по уплате страховых взносов на федеральный уровень позволит существенно высвободить финансовые ресурсы и укрепить региональные бюджеты.
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