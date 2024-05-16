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Забайкальские парламентарии хотят переложить расходы на ОМС неработающих с регионов на федеральный бюджет

Забайкалье выступило за передачу страховых взносов ОМС на федеральный уровень

1:46
Страхование

Законодательное собрание Забайкальского края предложило перенести ответственность за оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающих детей и пенсионеров с регионального на федеральный уровень. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Юрий Кон накануне заседания Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", как передает ТАСС.

Забайкалье выступило за передачу страховых взносов ОМС на федеральный уровень
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Мы представим обращение в правительство Российской Федерации, связанное со страховыми взносами. Сегодня страховые взносы выплачиваются за счет бюджета субъекта Российской Федерации, несмотря на то, что неработающее население - это пенсионеры, несовершеннолетние. Численность неработающего населения уменьшается, а взносы, наоборот, увеличиваются. В связи с этим мы обращаемся, чтобы эти взносы из субъектов не платили, а эти полномочия передать федеральному органу. И высвободившиеся средства мы бы хотели направить на затраты на эту же категорию, только по другим направлениям", — пояснил Кон.

Согласно материалам к законодательной инициативе, расходы на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения ежегодно растут в бюджете Забайкальского края.

С 2019 года численность детей и пенсионеров в крае сократилась на 63,5 тысячи человек, а страховые взносы увеличились на 1,5 миллиарда рублей. По мнению депутатов, передача полномочий по уплате страховых взносов на федеральный уровень позволит существенно высвободить финансовые ресурсы и укрепить региональные бюджеты.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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