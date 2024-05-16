Что нужно сделать, чтобы быть спокойным перед посещением стоматолога: советы тем, кто боится

Советы, как не бояться идти к стоматологу

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди боятся лечения зубов у стоматолога. В этой статье мы расскажем, что с этим можно сделать.

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Почему так страшно идти к стоматологу

Наиболее распространенными причинами страха перед посещением кабинета стоматолога являются предыдущий негативный опыт лечения или страх боли и дискомфорта. Иногда взрослые люди, посетив стоматолога много лет назад, боятся снова идти на лечение зубов, даже если у них есть жалобы.

Как избавиться от страха перед походом к стоматологу

Чтобы преодолеть свой страх перед стоматологами, разрешите себе бояться. Да, признайте страх и не сопротивляйтесь своим чувствам. Практически каждый человек боится стоматолога, в первую очередь из-за боли.

Скажите врачу, что вы боитесь и чувствуете дискомфорт. Примите успокоительное перед походом к стоматологу, они могут помочь вам снять тревогу.

Используйте дыхательные техники и медитацию. В стоматологической клинике приятная легкая музыка или беседа с близким человеком помогут расслабиться. Стоит обратиться к родственникам или друзьям, которые найдут время, чтобы составить компанию во время визита к стоматологу.