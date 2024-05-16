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Что нужно сделать, чтобы быть спокойным перед посещением стоматолога: советы тем, кто боится

Советы, как не бояться идти к стоматологу

1:16
Здоровье

Некоторые люди боятся лечения зубов у стоматолога. В этой статье мы расскажем, что с этим можно сделать.

Советы, как не бояться идти к стоматологу
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Почему так страшно идти к стоматологу

Наиболее распространенными причинами страха перед посещением кабинета стоматолога являются предыдущий негативный опыт лечения или страх боли и дискомфорта. Иногда взрослые люди, посетив стоматолога много лет назад, боятся снова идти на лечение зубов, даже если у них есть жалобы.

Как избавиться от страха перед походом к стоматологу

Чтобы преодолеть свой страх перед стоматологами, разрешите себе бояться. Да, признайте страх и не сопротивляйтесь своим чувствам. Практически каждый человек боится стоматолога, в первую очередь из-за боли.

Скажите врачу, что вы боитесь и чувствуете дискомфорт. Примите успокоительное перед походом к стоматологу, они могут помочь вам снять тревогу.

Используйте дыхательные техники и медитацию. В стоматологической клинике приятная легкая музыка или беседа с близким человеком помогут расслабиться. Стоит обратиться к родственникам или друзьям, которые найдут время, чтобы составить компанию во время визита к стоматологу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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