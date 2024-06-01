Новый кроссовер Hyundai Bayon шокирует ценой в России — от 2,25 миллиона рублей

Кроссовер Hyundai Bayon начал продаваться в России через дилеров и частных продавцов, с ценами от 2,25 миллиона рублей. Продавец из Казани предлагает модель 2023 года с растаможкой и комплектами летних и зимних покрышек.
Автомобиль оснащен кожаным мультифункциональным рулем, тканевыми сиденьями, аналоговой приборной панелью, однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с тачскрином и кондиционером.
В других городах, таких как Чебоксары, Волгоград и Пермь, цены на Hyundai Bayon варьируются от 2,39 до 2,531 миллиона рублей. Под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 100 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКПП и передним приводом.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.