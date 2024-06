Новый кроссовер Hyundai Bayon шокирует ценой в России — от 2,25 миллиона рублей

Кроссовер Hyundai Bayon начал продаваться в России через дилеров и частных продавцов, с ценами от 2,25 миллиона рублей. Продавец из Казани предлагает модель 2023 года с растаможкой и комплектами летних и зимних покрышек.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0