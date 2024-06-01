Немецкие учёные доказали: эффект плацебо может быть сильнее реальных лекарств в лечении депрессии и тревоги

Недавние исследования, проведённые немецкими учёными, выявили значительную роль веры в эффективность лечения у людей с психическими расстройствами.
В работе, опубликованной в JAMA Psychiatry, проанализированы данные из 90 плацебо-контролируемых исследований, включающих взрослых с различными психическими расстройствами: депрессией, тревожными расстройствами, паническими атаками, социальной фобией, манией, СДВГ, ПТСР, шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством.
Результаты показали, что участники, получавшие плацебо (неактивное "лечение"), часто сообщали о заметном улучшении своего психического состояния. Особенно выраженные изменения наблюдались у пациентов с депрессией и тревожными расстройствами.
При других психических расстройствах, за исключением шизофрении и обсессивно-компульсивного расстройства, эффект плацебо также был заметен, хотя и в меньшей степени.
Авторы исследования объясняют эти результаты так называемым "эффектом плацебо" — улучшением состояния пациентов благодаря их вере в эффективность лечения. Они отмечают, что положительную роль могли сыграть общение с врачом и регулярные медицинские осмотры, создавая дополнительную поддержку и уверенность у пациентов.
Эти результаты подчеркивают важность психологических аспектов в лечении психических расстройств и подтверждают, что вера в процесс лечения может значительно способствовать улучшению состояния пациентов.
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