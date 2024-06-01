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Немецкие учёные доказали: эффект плацебо может быть сильнее реальных лекарств в лечении депрессии и тревоги

Вера в лечение и плацебо лечат пациентов с психическими расстройствами

1:38
Наука

Недавние исследования, проведённые немецкими учёными, выявили значительную роль веры в эффективность лечения у людей с психическими расстройствами.

Вера в лечение и плацебо лечат пациентов с психическими расстройствами
Фото: flickr.com by Джейми is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В работе, опубликованной в JAMA Psychiatry, проанализированы данные из 90 плацебо-контролируемых исследований, включающих взрослых с различными психическими расстройствами: депрессией, тревожными расстройствами, паническими атаками, социальной фобией, манией, СДВГ, ПТСР, шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством.

Результаты показали, что участники, получавшие плацебо (неактивное "лечение"), часто сообщали о заметном улучшении своего психического состояния. Особенно выраженные изменения наблюдались у пациентов с депрессией и тревожными расстройствами.

При других психических расстройствах, за исключением шизофрении и обсессивно-компульсивного расстройства, эффект плацебо также был заметен, хотя и в меньшей степени.

Авторы исследования объясняют эти результаты так называемым "эффектом плацебо" — улучшением состояния пациентов благодаря их вере в эффективность лечения. Они отмечают, что положительную роль могли сыграть общение с врачом и регулярные медицинские осмотры, создавая дополнительную поддержку и уверенность у пациентов.

Эти результаты подчеркивают важность психологических аспектов в лечении психических расстройств и подтверждают, что вера в процесс лечения может значительно способствовать улучшению состояния пациентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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