Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у сына бышего президента США Дональда Трампа-младшего.
В беседе он назвал срок исчезновения Украины.
"Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира. Украина перестанет существовать через 50 лет", — отметил журналист.
По словам Карлсона, ни одно государство мира так не предало Незалежную, как как это сделала американская сторона.
Напомним, ранее Карлсон озвучил огромную цифру потери ВСУ — 500 тысяч.
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