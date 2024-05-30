Непознанное: мы ещё плохо знаем природу или попросту её не замечаем

Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных

0:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Интересное Феномены и тайны

Уже давно мы изучаем психологию человека. Уже больше века звучит банальная фраза: "Это по Фрейду". Но знаем ли мы психологию природы, животных?

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Хотя и растения могут раздражаться на внешние источники. И всё-таки фауна нам ближе. Она везде. И в дикой природе, и у нас дома. И если приглядеться, она мало, чем отличается от нас с вами. Правда, она более человечнее. Она никогда не сожрет за раз миллионы себе подобных.

На каком этапе жизни мы начинаем расходиться с природой

Животных мы чаще знаем на сковородке, медицина делала над ними опыты, изучая их тело, но не дух. И если когда-то кто-то пытался постичь тайны окружающего мира, изучить нравы и мысли животных — к нему относились как к чудаку. Но времена менялись. Философ Жюль Мишле говорил о поведении птиц и насекомых, мистик Морис Метерлинк несколько лет пытался проникнуть в пчелиную жизнь.

В свое время вышел огромный фолиант профессора Базельского университета Карла Гросса "Игры животных", который сразу же привлек к себе внимание тех, кто неравнодушен к природе и фауне. Сковородку оставим всуе.

Замечаем ли мы щенков в первые месяцы, когда они учатся жить и постигать окружающее? Они рвут всё, что им попадается под лапы. Они ловят придуманную дичь, расправляются с вашим тапком.

Котёнок пробует мускулы и коготки, карабкаясь на дерево или мебель. Молодые птицы порхают возле гнезда, пока решатся рвануть ввысь. Маленький жираф уже на третий день скачет как молодой козлик. Также ведут себя и маленькие люди. Может быть, поэтому дети и малыши животных весьма уютно чувствуют себя, играя друг с другом. Потом они вырастают, становясь нередко врагами. По природе.

Зоолог Шейтлин, считавший аистов "первыми философами среди птиц", утверждал, что и те не прочь были поиграть с детьми. Видя детей на лужайке, аист бежал на своих кривых ногах за ними, хватая их за рукав одежды или за край юбки. Потом, обогнав их, аист оглядывался, как будто призывая продолжать игру в догонялки. И такая игра продолжалась не менее часа.

Александр Гумбольдт рассказывал о случае в Южной Америке. На тропинку, где играли дети, прыгнул ягуар. Не сознавая опасности, дети не разбежались. Не сомневаюсь, что дикая кошка была сыта, и между ними завязалась пусть временная, но дружба. Ягуар бросался на детей и нежно их опрокидывал. И всё же ягуар неосторожно выпустил когти и поранил мальчика. Другой, рассердившись, взял прутик и отхлестал ягуара. И тот сконфуженно ушел домой в лес. Этот пример настолько поразил Дарвина, что тот привел его в своей знаменитой книге "Происхождение человека".

И жнец, и кузнец, и архитектор

Существует устоявшееся мнение, что работа бобра, пчелы, муравья или крота послужили для многих архитекторов примером. Кстати, и сегодня в научно-технической литературе при открытии инноваций в различных сферах человеческого бытия многие указывают, что все это они подсмотрели у насекомых и животных. Попробуйте сделать дом вверх ногами. Вестибулярный аппарат не тот. Не космонавты. А именно так лепит свой домик птичка иволга.

Есть среди наших братьев меньших и скульптуры, и художники. Хотя Суриковский институт не оканчивали. Но краски и форма им не чужда. Английский учёный Джордж-Джон Роменс рассказывал об азиатских птичках, которые в горах лепили гнезда в виде бутылок. Потом по глиняным стенкам птички выводили узоры. В Африке "молотки" вокруг своего гнезда, который они строили на земле, устилали почву ракушками, кусочками стекла и битого фарфора. Чем не наши бордюры и мощёные мостовые?

Многие повадки животных можно отнести к звездам театра. Здесь есть свои трагики и комики. Писатель Поль Адан рассказывал о своем пойнтере, который несколько лет провел у каких-то нищих плутов. Пес, оказывается, приносил пользу. Регулярно у нового хозяина на столе был хороший кусочек говядины, завернутый в бумагу. Пройдя хорошую школу театрального лицедейства у плутов, пес отправлялся в мясную лавку и смиренно укладывался у двери. Как только хозяйка, покупавшая мясо на бульон, зазевалась, пес хватал пакет и был таков.

Жак Жозеф Тиссо как-то купил кролика на обед, но дети пожалели кролика, и его оставили. Но куда девать, ведь дома жила и большая легавая собака? Кролика посадили в клетку во дворе, а хозяин попытался по-человечьи объяснить псу, что это не враг, а гость. Тейо, так звали собаку, всё понял. И они стали друзьями. Хотя все их игры сводились к одной игре, "Охота на зайца". Кролик удирал, охотничий пес гнался за ним. Когда кролик выбивался из сил, он ложился, а охотничий пёс с радостным лаем накидывался на него и… вылизывал уставшего друга.

А сколько театрального в лае собаки? Разинутая пасть, хвост разметает всё и всех вокруг, но это чаще всего лишь игра.

Многие жалели и жалеют рабочих слонов в Юго-Восточной Азии. Прирученные, они тягают тяжёлые стволы, разгребают завалы, но их кормят. Может быть, правильно замечал один из европейских очевидцев, ставя себя на место слона: "Свобода — вещь несомненно прекрасная. Но верный кусок хлеба, варёный рис и подслащённая вода ещё лучше!"

"Природа — это книга, полная удивительных откровений, но листы ее рассыпаны по всему миру", — писал Гёте, отметив, что "разгадка всего, что существует, записана где-нибудь, надо только найти эти строки".

Но пока, по большому счёту, никто нам их не прочёл.