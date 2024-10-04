Автомеханик объяснил, как крышка расширительного бачка убивает мотор

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Многие водители не придают особого значения крышке расширительного бачка системы охлаждения двигателя. Однако неисправность этого небольшого компонента может привести к серьезным проблемам. Эксперты портала njcar.ru обратились к мотористу автосервиса, чтобы узнать, как предотвратить поломки двигателя из-за этой детали.

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Расширительный бачок и его крышка выполняют важные функции. В крышке есть два клапана — предохранительный и впускной. Предохранительный клапан контролирует давление, сбрасывая его избыток, когда двигатель прогревается.

Впускной клапан позволяет воздуху проникать в систему при охлаждении двигателя, чтобы компенсировать уменьшение объема охлаждающей жидкости и предотвратить возникновение вакуума.

Неисправный клапан может пропускать воздух в систему охлаждения, вызывая воздушные пробки в радиаторе и утечки антифриза. Это способно повредить расширительный бачок, радиатор или радиатор печки, что в конечном итоге может привести к перегреву двигателя.

Кроме того, проблемы с крышкой бачка могут вызвать закипание антифриза. Если давление в системе охлаждения не поддерживается на нужном уровне, это может привести к серьезным неисправностям, например, повреждению прокладки головки блока цилиндров и дорогому ремонту двигателя.

Проверить крышку бачка просто. Дождитесь охлаждения двигателя, откройте капот и осмотрите резиновые патрубки радиатора. Если они сжаты, вероятно, неисправен вакуумный клапан, и крышку нужно заменить.

Проверить предохранительный клапан можно, прогрев двигатель и аккуратно открутив крышку расширительного бачка: характерное шипение будет сигнализировать о его исправной работе.

Уточнения

Расширительный бак — элемент жидкостной системы отопления (или охлаждения, например, двигателей внутреннего сгорания), предназначенный для приёма избытка теплоносителя, возникающего при его тепловом расширении в результате нагревания.

