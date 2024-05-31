Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт, предупредил управляющий директор Engineering Real Results Рикки Шарма на страницах Daily Express.
Советами заменить средства для чистки труб содой и уксусом полны СМИ и интернет.
"Многие люди прибегают к "народным средствам" для уборки дома, таким как пищевая сода и уксус, как к более дешёвой и удобной альтернативе дорогих чистящих средств", — констатировал эксперт.
"Нет сомнений в том, что эта смесь может дать отличные результаты при выполнении ряда задач по дому, но имейте в виду, что это сильная химическая реакция, — предупредил он. — Когда разбавленная уксусная кислота соединяется с бикарбонатом натрия, она вспенивается с выделением углекислого газа, а также воды и других веществ".
"Хотя это может помочь в удалении грязи и копоти из труб, это также может повредить резиновые уплотнения и сам трубопровод, особенно в старых водопроводных системах", — добавил Шарма.
По его мнению, это может принести больше вреда, чем пользы, и обернуться "дорогостоящим ремонтом".
Вместо этого лучше использовать специальное чистящее средство, безопасность и эффективность которого доказаны, заключил специалист.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.