Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки

Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидия Уляшева, известная как диско-бабушка из Сыктывкара, рассказала в программе "Звёзды сошлись" о том, как встреча с певцом Сергеем Лазаревым изменила ее жизнь.

Фото: инстаграм аккаунт Сергея Лазарева

Уляшева стала знаменитой благодаря своим зажигательным танцам на концертах с 2017 года, но долгое время жила в маленькой комнате в общежитии без удобств.

После одного из концертов Лазарев предложил ей помощь и, несмотря на отказ арендодателей сдавать жилье популярной артистке, решил купить для нее квартиру. Теперь у Уляшевой есть благоустроенное жилье, диван и телевизор, что значительно улучшило ее условия жизни.