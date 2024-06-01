Польза винограда для здоровья: вы удивитесь, как изменится ваша жизнь

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Виноград защищает от рака и помогает при сахарном диабете

1:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Виноград — это больше, чем просто вкусно. Он богат необходимыми питательными веществами и антиоксидантами. Вот как включение винограда в рацион может принести пользу вашему здоровью.

Виноград защищает от рака и помогает при сахарном диабете
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Укрепляет иммунную систему

Виноград богат витамином С, который поддерживает вашу иммунную систему. Витамин С помогает бороться с бактериальными и вирусными инфекциями, в том числе дрожжевыми.

Антиоксиданты

Виноград содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, которые могут повреждать клетки и способствовать развитию рака. Ресвератрол, антиоксидант винограда, может защитить от рака, уменьшая воспаление и блокируя рост раковых клеток.

Другие антиоксиданты, такие как катехины, кверцетин и антоцианы, еще больше усиливают этот защитный эффект.

Здоровье сердца

Ресвератрол не только предотвращает рак, но и помогает защитить от сердечных заболеваний.

Контроль уровня холестерина

Виноград богат клетчаткой, что делает его хорошим выбором для снижения высокого уровня холестерина.

Контроль диабета

Виноград имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он не повышает уровень сахара в крови.

Питательные вещества, содержащиеся в винограде, могут повысить чувствительность к инсулину и утилизацию глюкозы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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