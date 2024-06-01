Чем опасно пальмовое масло для здоровья: будьте осторожны

Пальмовое масло повышает уровень "плохого" холестерина в крови

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Пальмовое масло — это растительное масло, получаемое из плодов Elaeis guineensis, широко известных как масличная пальма. Сегодня плантации масличных пальм встречаются в первую очередь в Юго-Восточной Азии.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чем вредно пальмовое масло

Оно используется в промышленных масштабах в пищевом производстве. Однако его регулярное употребление не приносит никакой пользы. Он повышает риск развития ишемической болезни сердца и повышает уровень "плохого" холестерина в крови.

Что хуже, пальмовое масло или подсолнечное

Содержание менее полезных насыщенных жиров в пальмовом выше, чем в других растительных маслах. Ещё одним важным показателем при оценке растительных жиров является линолевая кислота (чем больше, тем лучше).

В пальмовом масле ее мало — всего 5%, в то время как в подсолнечном масле содержится около 50-60% этой кислоты.