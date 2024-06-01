Чем опасно пальмовое масло для здоровья: будьте осторожны

Пальмовое масло — это растительное масло, получаемое из плодов Elaeis guineensis, широко известных как масличная пальма. Сегодня плантации масличных пальм встречаются в первую очередь в Юго-Восточной Азии.
Оно используется в промышленных масштабах в пищевом производстве. Однако его регулярное употребление не приносит никакой пользы. Он повышает риск развития ишемической болезни сердца и повышает уровень "плохого" холестерина в крови.
Содержание менее полезных насыщенных жиров в пальмовом выше, чем в других растительных маслах. Ещё одним важным показателем при оценке растительных жиров является линолевая кислота (чем больше, тем лучше).
В пальмовом масле ее мало — всего 5%, в то время как в подсолнечном масле содержится около 50-60% этой кислоты.
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