Секреты медленного старения: советы дерматолога

Советы дерматолога для замедления процесса старения через изменение привычек

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большинство женщин начинают борьбу с признаками старения, когда они становятся явными. Дерматолог Кристина Викторова предоставляет рекомендации по изменению привычек, чтобы замедлить процесс старения и избежать постоянных походов к косметологу.

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Использование косметики с SPF не только защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения, но и является важным шагом в предотвращении пигментации и сохранении молодого вида кожи. Помимо этого, употребление витаминных добавок способствует здоровью кожи, а регулярные медицинские осмотры помогают поддерживать их уровень. Осознанное уменьшение потребления простых углеводов и переход к щелочной диете, богатой овощами и фруктами, улучшат состояние кожи. Контроль за потреблением алкоголя также необходим, поскольку его избыток может привести к отекам и обезвоживанию кожи, что отрицательно сказывается на ее внешнем виде.