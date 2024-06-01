Секреты медленного старения: советы дерматолога

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Советы дерматолога для замедления процесса старения через изменение привычек

1:00
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Большинство женщин начинают борьбу с признаками старения, когда они становятся явными. Дерматолог Кристина Викторова предоставляет рекомендации по изменению привычек, чтобы замедлить процесс старения и избежать постоянных походов к косметологу.

Советы дерматолога для замедления процесса старения через изменение привычек
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Использование косметики с SPF не только защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения, но и является важным шагом в предотвращении пигментации и сохранении молодого вида кожи. Помимо этого, употребление витаминных добавок способствует здоровью кожи, а регулярные медицинские осмотры помогают поддерживать их уровень. Осознанное уменьшение потребления простых углеводов и переход к щелочной диете, богатой овощами и фруктами, улучшат состояние кожи. Контроль за потреблением алкоголя также необходим, поскольку его избыток может привести к отекам и обезвоживанию кожи, что отрицательно сказывается на ее внешнем виде.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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