Секреты медленного старения: советы дерматолога

Большинство женщин начинают борьбу с признаками старения, когда они становятся явными. Дерматолог Кристина Викторова предоставляет рекомендации по изменению привычек, чтобы замедлить процесс старения и избежать постоянных походов к косметологу.
Использование косметики с SPF не только защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения, но и является важным шагом в предотвращении пигментации и сохранении молодого вида кожи. Помимо этого, употребление витаминных добавок способствует здоровью кожи, а регулярные медицинские осмотры помогают поддерживать их уровень. Осознанное уменьшение потребления простых углеводов и переход к щелочной диете, богатой овощами и фруктами, улучшат состояние кожи. Контроль за потреблением алкоголя также необходим, поскольку его избыток может привести к отекам и обезвоживанию кожи, что отрицательно сказывается на ее внешнем виде.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.