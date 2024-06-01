Осознанное уходовое планирование: когда меньше — значит больше

Косметические продукты, которые не рекомендуется применять каждый день

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ежедневный уход за кожей и волосами важен, но некоторые продукты, хоть и полезные, могут нанести больше вреда, если использовать их каждый день. Косметологи рекомендуют ограничивать частоту использования следующих средств.

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Скрабы, несмотря на их эффективность в очищении кожи и подготовке ее к процедурам, могут вызвать раздражение, особенно при ежедневном использовании. Лучше периодически обращаться к мягким пилингам и салонным процедурам.

Сухой шампунь — отличное средство для экстренных случаев, но его частое использование может пересушить кожу головы и утяжелить волосы. Рекомендуется использовать его по мере необходимости, а не на постоянной основе.

Глиняные маски полезны для проблемной кожи, но их слишком частое применение может привести к пересушиванию кожи. Используйте их не чаще трех раз в неделю.

Тоники на спиртовой основе могут улучшить проникновение кремов и сывороток, но при частом использовании спирт может вызвать проблемы с кожей. Лучше выбирать тоники с увлажняющими компонентами для ежедневного использования.