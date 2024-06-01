Сделали круг по кукурузе и улетели?: королевский астроном рассказал о контактах с пришельцами

В Британии не исключают существование инопланетной жизни

1:30 Your browser does not support the audio element. Непознанное Уфология

Британский королевский астроном Мартин Рис, который почти 30 лет информировал Его Королевское Высочество и его покойную мать по межгалактическим вопросам, заявил, что невозможно полностью исключить существование инопланетной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Художественное изображение похищения инопланетянами (Трэвис Уолтон). is licensed under public domain

Бывший президент Королевского общества и магистр Тринити-колледжа в Кембридже сказал, что "большинство учёных" предполагают, что на "множестве других планет" есть жизнь. Однако он усомнился, что настоящие пришельцы похожи на тех, что изображены в фильмах.

81-летний учёный отметил, что разговаривал с людьми, которые утверждают, что их посетили или похитили инопланетяне. Хотя он и отклонил "большинство этих заявлений", но признал, что все эти рассказы очень увлекательны.

"Это вопрос, который мне задают чаще всего. Мы одни? Существует ли разумная жизнь или какой-либо другой вид жизни?", — рассказал Мартин выступая в подкасте Rosebud with Gyles Brandreth.

Королевский астроном добавил, что помимо личных бесед получает письма от людей, которые утверждают, что инопланетяне вступали с ними в контакт.

"Я не верю большинству этих утверждений. Если бы пришельцы приложили огромные усилия, чтобы прилететь сюда, неужели они бы просто встретились с одним или двумя чудаками, сделали круг по кукурузе и улетели? Это кажется маловероятным", — подытожил он.