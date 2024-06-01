Сделали круг по кукурузе и улетели?: королевский астроном рассказал о контактах с пришельцами

Британский королевский астроном Мартин Рис, который почти 30 лет информировал Его Королевское Высочество и его покойную мать по межгалактическим вопросам, заявил, что невозможно полностью исключить существование инопланетной жизни.
Бывший президент Королевского общества и магистр Тринити-колледжа в Кембридже сказал, что "большинство учёных" предполагают, что на "множестве других планет" есть жизнь. Однако он усомнился, что настоящие пришельцы похожи на тех, что изображены в фильмах.
81-летний учёный отметил, что разговаривал с людьми, которые утверждают, что их посетили или похитили инопланетяне. Хотя он и отклонил "большинство этих заявлений", но признал, что все эти рассказы очень увлекательны.
"Это вопрос, который мне задают чаще всего. Мы одни? Существует ли разумная жизнь или какой-либо другой вид жизни?", — рассказал Мартин выступая в подкасте Rosebud with Gyles Brandreth.
Королевский астроном добавил, что помимо личных бесед получает письма от людей, которые утверждают, что инопланетяне вступали с ними в контакт.
"Я не верю большинству этих утверждений. Если бы пришельцы приложили огромные усилия, чтобы прилететь сюда, неужели они бы просто встретились с одним или двумя чудаками, сделали круг по кукурузе и улетели? Это кажется маловероятным", — подытожил он.
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