Эти продукты нельзя давать кошкам: ошибки, которые допускают по незнанию

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Ветеринары назвали запретные для кошек продукты

1:47
Зоосфера » Кошки

Каждый любящий хозяин стремится сделать жизнь своего домашнего питомца как можно лучше и удовлетворить все его желания. Однако, порой такие старания могут приносить вред, особенно когда дело касается питания кота.

Ветеринары назвали запретные для кошек продукты
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Еда играет ключевую роль в здоровье питомца, и некоторые продукты категорически нельзя включать в его рацион. Но какие именно продукты вредны для котов? Давайте разберемся.

Сырая пресноводная рыба

Кошки обожают рыбу и редко отказываются от нее. Однако, сырая пресноводная рыба может содержать паразитов, опасных для здоровья вашего питомца. Поэтому лучше избегать ее в рационе кота.

Рыбные консервы

Немного рыбных консервов не нанесут вреда вашему коту, и он может быть доволен таким угощением. Однако, частое употребление рыбных консервов может привести к проблемам с печенью и пищеварительной системой. Давайте их в меру.

Кости

Не кормите кота рыбой с костями или другими костями. Кости могут застрять в горле и повредить его, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Сырые яйца

Некоторые кошки любят сырые яйца, но давать их не рекомендуется из-за риска заражения сальмонеллой или кишечной палочкой. Лучше сварите яйца перед тем, как угостить ими питомца.

Кофеин

Мы можем без вреда пить кофе, но даже небольшое количество кофеина может быть смертельно опасным для кота, вызывая остановку сердца. Поэтому держите кофеиносодержащие продукты подальше от питомца.
Любите своих питомцев и кормите их только безопасными и полезными продуктами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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