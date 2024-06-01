Россельхознадзор: с начала 2024 года в Индию отправлено почти 500 тыс. тонн зернобобовых культур

Россия экспортировала в Индию рекордные полмиллиона тонн зернобобовых культур

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Индии большинство людей придерживается вегетарианского образа жизни, и зернобобовые продукты являются важным источником растительного белка в их рационе. Эти факторы свидетельствуют, что зернобобовые продукты популярны и широко распространены в индийской кухне.

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На состоявшемся Всероссийском зерновом форуме в г. Сочи Антон Кармазин, заместитель руководителя Россельхознадзора, сообщил о рекордных поставках зернобобовых — отправлено почти 500 тысяч тонн — на индийский рынок. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, увеличить объем поставок удалось за счет успешного устранения обязательных требований о фумигации зерна метилбромидом для продукции, поставляемой из России в Индию. На это ушел чуть ли не год — почти 9 месяцев.

Ранее зернобобовые без соответствующей обработки не могли попасть на рынок Индии. Однако все договоренности с индийскими партнерами были достигнуты в этом направлении.