Пассажир United Airlines обнаружил личинку в еде на борту: инцидент на рейсе из Сиднея в Лос-Анджелес

Пассажир американской авиакомпании United Airlines обнаружил личинку в еде на борту и рассказал об этом на форуме Reddit.
Инцидент произошел на рейсе из Сиднея в Лос-Анджелес. Пользователь с ником @rerreadit сообщил, что заметил слизистую личинку после того, как начал есть макароны.
"Я никогда не любил еду в самолете, но после этого сомневаюсь, что смогу есть что-то, кроме кренделей. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным? Есть ли другие проблемы с питанием на рейсах United? Фу", — написал он.
В качестве компенсации авиакомпания начислила ему 7,5 тысячи миль и перевела 150 долларов (около 13,4 тысячи рублей). Портал Paddle Your Own Kanoo сообщает, что United Airlines начала расследование инцидента.
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