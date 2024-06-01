Пассажир United Airlines обнаружил личинку в еде на борту: инцидент на рейсе из Сиднея в Лос-Анджелес

Пассажир самолета обнаружил в бортовом питании личинку

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир американской авиакомпании United Airlines обнаружил личинку в еде на борту и рассказал об этом на форуме Reddit.

Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

Инцидент произошел на рейсе из Сиднея в Лос-Анджелес. Пользователь с ником @rerreadit сообщил, что заметил слизистую личинку после того, как начал есть макароны.

"Я никогда не любил еду в самолете, но после этого сомневаюсь, что смогу есть что-то, кроме кренделей. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным? Есть ли другие проблемы с питанием на рейсах United? Фу", — написал он.

В качестве компенсации авиакомпания начислила ему 7,5 тысячи миль и перевела 150 долларов (около 13,4 тысячи рублей). Портал Paddle Your Own Kanoo сообщает, что United Airlines начала расследование инцидента.