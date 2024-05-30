Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России

Российский певец Стас Михайлов прокомментировал высказывания Аллы Пугачевой, которая покинула Россию.
Ранее Михайлов заявил, что уехавшие артисты "приползут на коленях и будут России ноги целовать", на что Пугачева ответила резкими словами и заявила, что никто из "нормальных людей" не вернется в Россию.
На вопрос журналистов о том, как он относится к Пугачевой после этого, Михайлов ответил, что не считает произошедшее пикировкой и пожелал Пугачевой удачи, здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что Стас Барецкий отметил, что отмена концертов Михайлова может быть связана с Пугачёвой.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.