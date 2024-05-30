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Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России

Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой

0:42
Шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов прокомментировал высказывания Аллы Пугачевой, которая покинула Россию.

Стас Михайлов прокомментировал резкие слова Аллы Пугачёвой
Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее Михайлов заявил, что уехавшие артисты "приползут на коленях и будут России ноги целовать", на что Пугачева ответила резкими словами и заявила, что никто из "нормальных людей" не вернется в Россию.

На вопрос журналистов о том, как он относится к Пугачевой после этого, Михайлов ответил, что не считает произошедшее пикировкой и пожелал Пугачевой удачи, здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что Стас Барецкий отметил, что отмена концертов Михайлова может быть связана с Пугачёвой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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