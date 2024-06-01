Педиатр объяснила, почему стоит давать детям соки не чаще 1-2 раз в неделю

Педиатр Туринцева не рекомендует заменять воду соками в детском питании летом

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Педиатр и эксперт компании SOLGAR Екатерина Туринцева отметила, что важно установить достаточный питьевой режим, особенно во время жаркой погоды. Это особенно касается детей, которые летом постоянно находятся в движении.

Фото: commons.wikimedia.org by Flunse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

По рекомендации педиатров, дети должны потреблять около 30 мл жидкости на каждый килограмм своего веса. Например, годовалому ребенку рекомендуется выпивать 300 мл воды в день, детям в возрасте от 1 до 5 лет — 400 мл, дошкольникам — до 500 мл, а школьникам — 500-700 мл.

Рекомендуется давать детям именно воду, а не заменять её газировками, компотами или соками.

Соки, по словам педиатра, также вызывают определённые вопросы. Педиатры изменили свое отношение к сокам в последние годы, пишет Газета.Ru.

"Пакетированные или свежевыжатые содержат не только витамины, но и много фруктозы, различных кислот, поэтому в рацион ребенка их рекомендуется включать 1-2 раза в неделю. Если мы хотим дать больше витаминов, то лучше дать свежее яблоко, грушу, персик", — объяснила Туринцева.

Таким образом, важно учить детей поддерживать питьевой режим в жаркую погоду, следовать указаниям по употреблению соков и включать в рацион свежие фрукты для получения максимальной пользы от витаминов. Это поможет поддерживать здоровье и хорошее самочувствие детей в летний период.