Педиатр объяснила, почему стоит давать детям соки не чаще 1-2 раз в неделю

Педиатр и эксперт компании SOLGAR Екатерина Туринцева отметила, что важно установить достаточный питьевой режим, особенно во время жаркой погоды. Это особенно касается детей, которые летом постоянно находятся в движении.
По рекомендации педиатров, дети должны потреблять около 30 мл жидкости на каждый килограмм своего веса. Например, годовалому ребенку рекомендуется выпивать 300 мл воды в день, детям в возрасте от 1 до 5 лет — 400 мл, дошкольникам — до 500 мл, а школьникам — 500-700 мл.
Рекомендуется давать детям именно воду, а не заменять её газировками, компотами или соками.
Соки, по словам педиатра, также вызывают определённые вопросы. Педиатры изменили свое отношение к сокам в последние годы, пишет Газета.Ru.
"Пакетированные или свежевыжатые содержат не только витамины, но и много фруктозы, различных кислот, поэтому в рацион ребенка их рекомендуется включать 1-2 раза в неделю. Если мы хотим дать больше витаминов, то лучше дать свежее яблоко, грушу, персик", — объяснила Туринцева.
Таким образом, важно учить детей поддерживать питьевой режим в жаркую погоду, следовать указаниям по употреблению соков и включать в рацион свежие фрукты для получения максимальной пользы от витаминов. Это поможет поддерживать здоровье и хорошее самочувствие детей в летний период.
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