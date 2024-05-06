Как часто и как много нужно пить воды тем, кто находится на диете

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Каким должен быть питьевой режим во время похудения: советы нутрициолога

Спорт

Когда мы находимся на диете, правильный питьевой режим играет важную роль в поддержании здоровья и достижении наших целей.

Каким должен быть питьевой режим во время похудения: советы нутрициолога
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот пример питьевого плана, рекомендованного сайтом "Чемпионат", который можно принять во внимание всем желающим худеть правильно.

  • После пробуждения пейте 400 мл воды для увлажнения организма и поддержания гидратации.
  • Завтракайте с включением белка (100-150 г), углеводов (100 г) и жиров (20 г). Кроме этого, можно добавить напиток объемом 150 мл, например, кофе или крепкий чай.
  • В течение обеда выпейте еще 400 мл воды. Обед должен включать: белковую часть (100-150 г), углеводную часть в виде темной крупы (80 г), салат (120 г) и жировую часть (10 г).
  • На полдник выпейте ещё 400 мл воды. Полдник должен включать: белковую часть (100-150 г), углеводную часть (100 г), жировую часть (20 г) и напиток объёмом 150 мл, такой как кофе или крепкий чай.
  • Вечером перед ужином снова выпейте 400 мл воды. Ужин должен включать: белковую часть (100-150 г), углеводную часть в виде темной крупы (80 г), салат (120 г) и жировую часть (10 г).

Такой питьевой план способствует достижению постепенного снижения веса без ущерба для здоровья и учитывает важность водного баланса. Он основан на принципах здорового питания и обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.

Однако важно понимать, что каждый организм индивидуален, и питьевой режим должен быть адаптирован под ваши конкретные потребности. Консультация с диетологом или нутрициологом поможет разработать персонализированный план питания и питья, учитывая ваши особенности и цели.

Важно также помнить о важности разнообразия в питьевом режиме и участии в здоровом образе жизни, включая физическую активность и сон.

Правильное здоровое похудение. Питьевой режим при похудении
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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