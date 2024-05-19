Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компания Mayman Aerospace представила летающий мотоцикл Razor
Больше, чем просто запуск: расширенные функции современных автомобильных ключей
Топ-5 советов для незабываемой поездки: как спланировать идеальное путешествие
Горячий напиток из соевого молока и печенья
Депутат Максим Иванов поддержал Анастасию Ивлееву в скандале с гуманитарной помощью
Названы породы собак-долгожителей: мнение ветеринара
Lockheed Martin опубликовала первый рендер инновационного воздушного танкера
Скрытые признаки неисправности печени: как их распознать
Как утечки технических жидкостей могут повлиять на ваш автомобиль
Эти растения помогут создать шикарную живую изгородь: рассказываем о самых популярных

Растения для создания живой изгороди

1:23
Садоводство » Деревья и кустарники

Живая изгородь — популярный элемент озеленения, используемый для ограждения участка или зонирования территории. Она не только красива, но и функциональна.

Растения для создания живой изгороди
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Популярные растения для живой изгороди:

Туя. Популярна благодаря выносливости и устойчивости к загрязнению воздуха. Хорошо переносит стрижку, что позволяет формировать крону. Недостаток — склонность к выгоранию на солнце.

Можжевельник. Создаёт плотное ограждение, неприхотлив, засухоустойчив, медленно растет.

Дёрен белый. Декоративен круглый год благодаря красноватым побегам. Быстро растет, но требует регулярной стрижки, иначе оголяется снизу.

Спирея. Отличается красивым и пышным цветением, неприхотлива, хорошо поддается обрезке. Разнообразие сортов позволяет создать изгородь, цветущую весь теплый период.

Барбарис Тунберга. Неприхотлив, легко адаптируется к разным условиям, меняет цвет с зеленого на красный в течение сезона. Хорошо переносит стрижку, но и без нее выглядит привлекательно.

Другие подходящие растения: тис, пузыреплодник, чубушник, гортензия, кустарниковая лапчатка, кипарисовик, бересклет.

Топ 10 растений для живой изгороди. По мнению РЕПЕЙНИКА
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Названы породы собак-долгожителей: мнение ветеринара
Lockheed Martin опубликовала первый рендер инновационного воздушного танкера
Скрытые признаки неисправности печени: как их распознать
Как утечки технических жидкостей могут повлиять на ваш автомобиль
Готовим смузи из киви и дыни
Эксперты рассказали, как быстро адаптироваться к смене часовых поясов
Популярные спортивные напитки: что пьют спортсмены
Лера Кудрявцева поделилась секретом быстрого набора веса во время отдыха в Италии
Почему стоит иметь дома клеродендрум
Эксперты ответили, любят ли животные обниматься
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников