Эти растения помогут создать шикарную живую изгородь: рассказываем о самых популярных

Живая изгородь — популярный элемент озеленения, используемый для ограждения участка или зонирования территории. Она не только красива, но и функциональна.
Популярные растения для живой изгороди:
Туя. Популярна благодаря выносливости и устойчивости к загрязнению воздуха. Хорошо переносит стрижку, что позволяет формировать крону. Недостаток — склонность к выгоранию на солнце.
Можжевельник. Создаёт плотное ограждение, неприхотлив, засухоустойчив, медленно растет.
Дёрен белый. Декоративен круглый год благодаря красноватым побегам. Быстро растет, но требует регулярной стрижки, иначе оголяется снизу.
Спирея. Отличается красивым и пышным цветением, неприхотлива, хорошо поддается обрезке. Разнообразие сортов позволяет создать изгородь, цветущую весь теплый период.
Барбарис Тунберга. Неприхотлив, легко адаптируется к разным условиям, меняет цвет с зеленого на красный в течение сезона. Хорошо переносит стрижку, но и без нее выглядит привлекательно.
Другие подходящие растения: тис, пузыреплодник, чубушник, гортензия, кустарниковая лапчатка, кипарисовик, бересклет.
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