Отпуск превратился в кошмар: Кудрявцева рассказала, как набрала вес

Во время короткого отпуска в Италии Лера Кудрявцева, известная телеведущая, испытала на себе все "прелести" местной кулинарии.
По словам Кудрявцевой, ее рацион в эти дни состоял из круассанов, булочек с маслом и мороженого, что привело к быстрому набору веса.
Лера не скрывала своего удивления результатом и с иронией отметила, что благодаря моде на оверсайз, последствия такого образа жизни оказались не столь критичными. Телеведущая также пошутила, что готова поделиться секретами быстрого набора веса с теми, кто этого захочет.
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