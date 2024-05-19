Отпуск превратился в кошмар: Кудрявцева рассказала, как набрала вес

Лера Кудрявцева поделилась секретом быстрого набора веса во время отдыха в Италии

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время короткого отпуска в Италии Лера Кудрявцева, известная телеведущая, испытала на себе все "прелести" местной кулинарии.

Фото: инстаграм аккаунт Леры Кудрявцевой

По словам Кудрявцевой, ее рацион в эти дни состоял из круассанов, булочек с маслом и мороженого, что привело к быстрому набору веса.

Лера не скрывала своего удивления результатом и с иронией отметила, что благодаря моде на оверсайз, последствия такого образа жизни оказались не столь критичными. Телеведущая также пошутила, что готова поделиться секретами быстрого набора веса с теми, кто этого захочет.

