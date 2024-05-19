Секретные возможности вашего автомобильного ключа: открытие окон и многое другое

Современные автомобильные ключи оснащены множеством полезных функций, которые могут значительно облегчить повседневное использование автомобиля.
Во-первых, даже в ключах систем безключевого доступа обычно присутствует скрытый механический ключ для чрезвычайных ситуаций, например, когда батарея в ключе или автомобиле разряжена.
Во-вторых, с помощью ключа можно управлять окнами и люком, что позволяет проветривать автомобиль до посадки в него или закрыть все на расстоянии. Также ключ позволяет складывать боковые зеркала и может быть использован для поиска автомобиля на парковке посредством звукового сигнала или мигания фар.
Кроме того, в некоторых моделях можно даже временно деактивировать систему безключевого доступа для повышения безопасности. Эти функции делают автомобильные ключи не просто инструментом для запуска двигателя, но и многофункциональным помощником владельца авто.
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