Цветы этого комнатного растения напоминают пышные букеты: источает уникальный аромат

Почему стоит иметь дома клеродендрум

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Клеродендрум стал популярным в комнатном озеленении благодаря своим красивым цветам и приятному аромату. Это тропическое растение родом из Африки, Азии и Австралии, с цветами, напоминающими пышные букеты. Цветы бывают красно-белыми, фиолетовыми или красными, и цветут с весны до осени, источая уникальный аромат.

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Лучшее место для клеродендрума — восточное или западное окно. На южном окне его нужно притенять в жаркие часы. Летом растение требует температуры 18-25°C, зимой — 10-15°C. В период покоя у клеродендрума опадают листья, остаются голые веточки.

Растение нуждается в высокой влажности, поэтому его следует опрыскивать ежедневно. Полив проводится по мере высыхания грунта: пару раз в неделю летом и 3 раза в месяц зимой. Подкармливают клеродендрум каждые 2 недели удобрениями для цветущих растений.