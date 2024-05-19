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Цветы этого комнатного растения напоминают пышные букеты: источает уникальный аромат

Почему стоит иметь дома клеродендрум

1:03
Садоводство » Цветы

Клеродендрум стал популярным в комнатном озеленении благодаря своим красивым цветам и приятному аромату. Это тропическое растение родом из Африки, Азии и Австралии, с цветами, напоминающими пышные букеты. Цветы бывают красно-белыми, фиолетовыми или красными, и цветут с весны до осени, источая уникальный аромат.

Почему стоит иметь дома клеродендрум
Фото: commons.wikimedia.org by Meneerke bloem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Лучшее место для клеродендрума — восточное или западное окно. На южном окне его нужно притенять в жаркие часы. Летом растение требует температуры 18-25°C, зимой — 10-15°C. В период покоя у клеродендрума опадают листья, остаются голые веточки.

Растение нуждается в высокой влажности, поэтому его следует опрыскивать ежедневно. Полив проводится по мере высыхания грунта: пару раз в неделю летом и 3 раза в месяц зимой. Подкармливают клеродендрум каждые 2 недели удобрениями для цветущих растений.

🌹🌹🌹КАК ВЫРАСТИТЬ КЛЕРОДЕНДРУМ! Размножение, подкормка и уход в домашних условиях
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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