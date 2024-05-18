Депутат вступился за Ивлееву после критики волонтеров

Депутат Максим Иванов поддержал Анастасию Ивлееву в скандале с гуманитарной помощью

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Государственной Думы Максим Иванов выступил в защиту блогера Анастасии Ивлеевой после того, как ее попытки оказать гуманитарную помощь участникам специальной военной операции были отвергнуты некоторыми волонтерами и военнослужащими.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

Иванов выразил мнение, что мотивы помощи не должны подвергаться сомнению, главное — это результат. Он отметил, что не является поклонником творчества Ивлеевой, но ценит ее усилия по поддержке фронта, особенно если это касается такого важного вклада, как дроны и системы РЭБ.

Иванов также посоветовал Ивлеевой в дальнейшем фокусироваться на поддержке военных через средства радиоэлектронной борьбы и дронов.