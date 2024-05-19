Любят ли кошки обниматься: ответ вас удивит

Не все кошки любят, когда их берут на руки, обнимают и прижимают к себе.
Давайте разберемся, почему многим кошкам не нравится обниматься и как правильно их держать на руках.
Обычно кошке неприятны не сами объятия, а то, как ее поднимают.
Никогда не поднимайте кошку, держа за шею или подхватывая под живот одной рукой.
Правильно это делать так: одну руку нужно положить под передние лапы кошки, а вторую — под задние, затем аккуратно поднять. Объятия не должны быть слишком крепкими и не должны причинять питомцу дискомфорт.
И самое важное — не пытайтесь обнять кошку, если она явно этого не хочет.
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