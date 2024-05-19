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Любят ли кошки обниматься: ответ вас удивит

Эксперты ответили, любят ли животные обниматься

0:44
Зоосфера » Кошки

Не все кошки любят, когда их берут на руки, обнимают и прижимают к себе.

Эксперты ответили, любят ли животные обниматься
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте разберемся, почему многим кошкам не нравится обниматься и как правильно их держать на руках.

Почему кошки не любят обниматься

Обычно кошке неприятны не сами объятия, а то, как ее поднимают.

Никогда не поднимайте кошку, держа за шею или подхватывая под живот одной рукой.

Правильно это делать так: одну руку нужно положить под передние лапы кошки, а вторую — под задние, затем аккуратно поднять. Объятия не должны быть слишком крепкими и не должны причинять питомцу дискомфорт.

И самое важное — не пытайтесь обнять кошку, если она явно этого не хочет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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