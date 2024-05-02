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Как избежать переедания на праздничном застолье: советы эксперта

Как избежать переедания во время майских праздников

2:14
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Борьба с избыточным питанием на праздничных застольях — настоящее испытание. Совместно с нутрициологом и клиническим психологом-диетологом Анной Ивашкевич мы поделимся стратегиями, которые помогут вам выиграть эту битву и избежать переедания. А если вы уже столкнулись с поражением, мы также расскажем, как облегчить тяжесть в желудке.

Как избежать переедания во время майских праздников
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Почему мы так часто переедаем именно в праздники? С детства праздники ассоциируются с пиршествами, на которых мы можем насладиться едой без ограничений. Стол гнется от разнообразных блюд, и мы хотим попробовать все сразу. Раньше праздники были связаны с приобретением дефицитных продуктов, и мы стремились наесться на несколько месяцев вперед. Дни рождения, Новый год, майские праздники всегда были жданными событиями. Но нужно ли ограничивать себя едой только в эти дни? По сути, нет. Мы можем приготовить любимые блюда в любое время, но когда мы себе накладываем ограничения, что это можно есть только в праздник, тогда и происходят срывы. Такое отношение к еде не является здоровым. В других странах люди не переедают на праздниках так, как мы, потому что они разрешают себе наслаждаться любимым блюдом в любое время, а не раз в год.

5 советов, чтобы не переедать за праздничным столом:

  1. Не приходите на праздник голодными. Достаточно выпить пару стаканов теплой воды за полчаса или час до начала праздника.
  2. Больше двигайтесь. Старайтесь не сидеть на месте весь вечер, лучше подвигайтесь между приемами пищи или сделайте короткую прогулку на свежем воздухе.
  3. Ешьте небольшими порциями и не мешайте все подряд. Чтобы не переедать, старайтесь разделить свой прием пищи на несколько фаз и не смешивать слишком много разных продуктов в одной порции.
  4. Если вы придерживаетесь диеты, попробуйте добавить небольшое количество более калорийных блюд постепенно, чтобы избежать стресса для вашего организма.
  5. Если у вас нет противопоказаний, добавьте в свои блюда пряности и специи, чтобы ускорить обмен веществ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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