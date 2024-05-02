Как избежать переедания на праздничном застолье: советы эксперта

Борьба с избыточным питанием на праздничных застольях — настоящее испытание. Совместно с нутрициологом и клиническим психологом-диетологом Анной Ивашкевич мы поделимся стратегиями, которые помогут вам выиграть эту битву и избежать переедания. А если вы уже столкнулись с поражением, мы также расскажем, как облегчить тяжесть в желудке.
Почему мы так часто переедаем именно в праздники? С детства праздники ассоциируются с пиршествами, на которых мы можем насладиться едой без ограничений. Стол гнется от разнообразных блюд, и мы хотим попробовать все сразу. Раньше праздники были связаны с приобретением дефицитных продуктов, и мы стремились наесться на несколько месяцев вперед. Дни рождения, Новый год, майские праздники всегда были жданными событиями. Но нужно ли ограничивать себя едой только в эти дни? По сути, нет. Мы можем приготовить любимые блюда в любое время, но когда мы себе накладываем ограничения, что это можно есть только в праздник, тогда и происходят срывы. Такое отношение к еде не является здоровым. В других странах люди не переедают на праздниках так, как мы, потому что они разрешают себе наслаждаться любимым блюдом в любое время, а не раз в год.
5 советов, чтобы не переедать за праздничным столом:
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