В США разработали летающий мотоцикл-ракетоноситель

Компания Mayman Aerospace из Калифорнии представила проект нового вида вертикально взлетающих и садящихся реактивных летающих аппаратов (HS VTOL) под названием Razor, которые оснащены искусственным интеллектом.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository