В США разработали летающий мотоцикл-ракетоноситель

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Компания Mayman Aerospace представила летающий мотоцикл Razor

1:39
Наука

Компания Mayman Aerospace из Калифорнии представила проект нового вида вертикально взлетающих и садящихся реактивных летающих аппаратов (HS VTOL) под названием Razor, которые оснащены искусственным интеллектом.

Компания Mayman Aerospace представила летающий мотоцикл Razor
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Диапазон применения этой техники варьируется от доставки лекарств до воздушных нападений с применением ракет Hellfire.

Изначально Razor был представлен как летающий мотоцикл для пилота, однако компания Mayman Aerospace переделала его в боевой беспилотник. Аппарат будет оснащен четырьмя регулируемыми турбинными двигателями с изменяемой силой тяги, которые будут функционировать на различных типах тяжелого топлива.

В зависимости от модификации Razor сможет перевозить от 45 до 450 килограмм полезного груза внутри аппарата или на внешней подвеске на высоте до 6000 метров со скоростью до 800 километров в час. Для взлета и посадки ему потребуется площадка 3 на 3 метра. Также он способен парить в воздухе и, благодаря искусственному интеллектуальному программному обеспечению Skyfield для навигации и управления, интегрируется с другими системами разведки и наблюдения.

Компания Mayman Aerospace планирует выпуск нескольких разновидностей Razor для разных задач, включая перевозку военных и гуманитарных грузов, исполнение функций беспилотной цели, а при установке боевой головки вместо груза Razor превращается в доступную крылатую ракету.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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