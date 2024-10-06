Цвет радужки кошачьих: от коричневого до янтарно-желтого — исследователи раскрыли тайну эволюции

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В предыдущих исследованиях цвет глаз диких животных не изучался из-за малого разнообразия оттенков и преобладания коричневого цвета радужки. Кроме того, в останках животных глаза редко сохраняются, поэтому некоторые ученые считают, что историю изменения их цвета можно проследить лишь с помощью анализа древней ДНК.

Фото: freepik.com by vladimircech, PDM

Ученые не рассматривали ископаемые остатки животных, а воспользовались компьютерными методами. Сначала они проанализировали цифровые фотографии 52 видов диких кошек с помощью специализированного ПО. Источниками изображений стали сервис изображений Google Images и платформа iNaturalist. В итоге исследователи сформировали датасет почти из 290 изображений радужки, которые затем классифицировали по оттенкам и распределили по разветвленному филогенетическому древу семейства Felidae.

Компьютерная реконструкция эволюции оттенков глаз кошачьих показала, что у самых ранних предков радужка была коричневой, а затем, вероятно, в результате генетических мутаций, появились сероглазые виды. Серый, скорее всего, стал промежуточным оттенком между карим и остальными цветами радужки, которые встречаются сегодня у диких кошек: желтым, зеленым и голубым.

Также ученые выявили ряд закономерностей у ныне живущих представителей Felidae. Оказалось, что карие и желтые глаза редко встречаются в пределах одного и того же вида, а у кошачьих с желтой радужкой зрачки чаще бывают круглыми.

Результаты исследования расширяют понимание эволюции цвета глаз, а примененные методы могут пригодиться для других филогенетических реконструкций. Однако вопрос об адаптивной пользе разнообразия оттенков радужки у кошачьих остается открытым.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

