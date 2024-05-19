Не игнорируйте эти признаки: ваш автомобиль может быть в опасности

Как утечки технических жидкостей могут повлиять на ваш автомобиль

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Технические жидкости жизненно необходимы для нормального функционирования автомобиля, но их утечка может привести к серьезным последствиям. Моторное масло, при попадании на горячие части двигателя, может вызвать перегрев или даже возгорание.

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Утечка тормозной жидкости снижает эффективность торможения и может привести к полному отказу тормозов, а также повредить краску и спровоцировать коррозию. Антифриз, важный для охлаждения двигателя, при утечке может вызвать его перегрев, а также является ядовитым веществом. Трансмиссионная жидкость необходима для смазки и охлаждения трансмиссии; ее утечка может привести к дорогостоящему ремонту из-за перегрева и износа.

Наконец, стеклоомывающая жидкость, хоть и менее опасна, при попадании на лобовое стекло может ухудшить видимость. Важно регулярно проверять уровни всех жидкостей и состояние систем их хранения, чтобы избежать проблем и продлить срок службы автомобиля.