Как выбрать собаку-долгожителя: топ пород, которые живут дольше всех

Учёные выяснили, что люди эмоционально сильнее привязаны к собакам, чем к кошкам. Также замечено, что собакам уделяют больше внимания.
Каждому владельцу собаки хочется, чтобы его питомец прожил долгую и счастливую жизнь. Однако продолжительность жизни определяется природой. Вот какие породы живут дольше всего.
Продолжительность жизни питомца зависит от множества факторов, таких как порода, питание, пол, наследственность, физическая активность и условия проживания, — рассказала в интервью "Доктор Питер" ветеринар Лидия Лисичкина.
Кроме того, владельцы домашних животных должны учитывать, что на долголетие влияют наследственность, образ жизни питомца, своевременный осмотр и лечение, а также полноценный уход.
Собаки-долгожители Считается, что миниатюрные собаки живут дольше, чем их крупные собратья. Причина в меньшей нагрузке на организм, что снижает риск проблем с суставами.
Негативно сказывается и недостаток физической активности в городских условиях.
Если долголетие принципиально важно, то выбирать собаку-долгожителя следует из следующих пород:
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