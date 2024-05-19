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Как выбрать собаку-долгожителя: топ пород, которые живут дольше всех

Названы породы собак-долгожителей: мнение ветеринара

1:21
Зоосфера » Собаки

Учёные выяснили, что люди эмоционально сильнее привязаны к собакам, чем к кошкам. Также замечено, что собакам уделяют больше внимания.

Названы породы собак-долгожителей: мнение ветеринара
Фото: openverse.org by jonner is licensed under CC BY-SA 2.0.

Каждому владельцу собаки хочется, чтобы его питомец прожил долгую и счастливую жизнь. Однако продолжительность жизни определяется природой. Вот какие породы живут дольше всего.

Продолжительность жизни питомца зависит от множества факторов, таких как порода, питание, пол, наследственность, физическая активность и условия проживания, — рассказала в интервью "Доктор Питер" ветеринар Лидия Лисичкина.

Кроме того, владельцы домашних животных должны учитывать, что на долголетие влияют наследственность, образ жизни питомца, своевременный осмотр и лечение, а также полноценный уход.

Собаки-долгожители Считается, что миниатюрные собаки живут дольше, чем их крупные собратья. Причина в меньшей нагрузке на организм, что снижает риск проблем с суставами.

Негативно сказывается и недостаток физической активности в городских условиях.

Если долголетие принципиально важно, то выбирать собаку-долгожителя следует из следующих пород:

  • йоркширские терьеры;
  • пудели;
  • вест-хайленд-уайт-терьеры;
  • метисы.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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