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Топ симптомов проблем с печенью, на которые стоит обратить внимание

Скрытые признаки неисправности печени: как их распознать

2:46
Здоровье

Печень играет ключевую роль в очистке организма от шлаков и токсинов, участвует в пищеварении и обеспечивает нормальное функционирование организма. Поэтому важно следить за своим питанием, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить профилактические обследования у врача.

Проблемы с печенью: симптомы на коже. Проверьте себя

Следующие симптомы могут указывать на вероятность проблем с печенью:

Бледный стул

Бледный стул может быть признаком проблем с печенью. Когда мы едим, печень вырабатывает желчь. Желчь помогает переваривать пищу и жиры и придает стулу нормальный коричневый цвет.

Проблемы с ночным зрением

Снижение качества ночного зрения, может быть еще одним признаком повреждения печени. Этот симптом характеризуется трудностью видеть в темноте или темных местах.
С ​​вопросами, касающимися здоровья или диетических изменений, следует обращаться к своему врачу.

Отек правой ноги

Повреждение печени может вызвать состояние, известное как периферический отек, которое обычно характеризуется отеком тканей голеней и ступней. Этот дисбаланс может привести к скоплению жидкости в голенях, вызывая отек, особенно правой ноги, из-за особенностей кровотока в организме.

Потрескавшиеся пятки

Потрескавшиеся пятки могут быть признаком проблем с печенью.
Наш организм использует витамин B3 (ниацин), чтобы кожа оставалась увлажненной, гладкой и сильной. Этот витамин также помогает защитить кожу от повреждений.

Белые или опухшие ногти

Белые или опухшие ногти могут указывать на серьезное повреждение печени или основную проблему со здоровьем, которая влияет на снабжение ногтей кислородом.


Темная моча

Темная моча может указывать на то, что ваша печень не функционирует должным образом. Печень играет важную роль в фильтрации вредных веществ из крови, в том числе билирубина — желтого пигмента, придающего цвет моче.

Кожный зуд

Кожный зуд является частым признаком заболевания печени.
Это состояние возникает, когда желчные кислоты накапливаются под кожей, поскольку печень не может их должным образом фильтровать.

Статья несет информативный характер. Вам рекомендуется обратиться к врачу для проведения полного медицинского осмотра и получения соответствующего лечения. Только специалист сможет правильно поставить диагноз и подобрать оптимальный план лечения, учитывая особенности вашего состояния и историю заболеваний. Не откладывайте визит к врачу, так как здоровье всегда стоит на первом месте.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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