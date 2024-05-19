Очень вкусный и полезный смузи из киви, дыни, яблока и лимонного сока: освежитесь в жару

Ищете рецепт смузи, который освежит вас в летний зной? Попробуйте этот смузи из киви, дыни, яблока и лимонного сока. Настоящее фруктовое наслаждение.
В блендере смешайте очищенную и нарезанную кубиками дыню, яблоко и киви. Добавьте сахар, лимонный сок и кубики льда. Ещё раз взбейте. Перелейте в высокий бокал. Украсьте листиками мяты и подавайте холодным.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".