Очень вкусный и полезный смузи из киви, дыни, яблока и лимонного сока: освежитесь в жару

Готовим смузи из киви и дыни

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете рецепт смузи, который освежит вас в летний зной? Попробуйте этот смузи из киви, дыни, яблока и лимонного сока. Настоящее фруктовое наслаждение.

Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

2 стакана дыни, нарезанной кусочками

1 яблоко

1 столовая ложка лимонного сока

1 киви

2 столовые ложки сахара

3 кубика льда

Приготовление

В блендере смешайте очищенную и нарезанную кубиками дыню, яблоко и киви. Добавьте сахар, лимонный сок и кубики льда. Ещё раз взбейте. Перелейте в высокий бокал. Украсьте листиками мяты и подавайте холодным.