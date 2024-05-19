Очень вкусный и полезный смузи из киви, дыни, яблока и лимонного сока: освежитесь в жару

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Готовим смузи из киви и дыни

0:42
Еда

Ищете рецепт смузи, который освежит вас в летний зной? Попробуйте этот смузи из киви, дыни, яблока и лимонного сока. Настоящее фруктовое наслаждение.

Готовим смузи из киви и дыни
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты 

  • 2 стакана дыни, нарезанной кусочками
  • 1 яблоко
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 киви
  • 2 столовые ложки сахара
  • 3 кубика льда

Приготовление

В блендере смешайте очищенную и нарезанную кубиками дыню, яблоко и киви. Добавьте сахар, лимонный сок и кубики льда. Ещё раз взбейте. Перелейте в высокий бокал. Украсьте листиками мяты и подавайте холодным.

Смузи из киви. Рецепт полезного смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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