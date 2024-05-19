Смена часовых поясов без стресса: проверенные способы адаптации и борьбы с усталостью

Эксперты рассказали, как быстро адаптироваться к смене часовых поясов

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Смена часовых поясов часто вызывает усталость, бессонницу и расстройство биоритмов. Вот несколько советов, как минимизировать влияние джетлага и быстрее адаптироваться к новому времени.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Подготовка до поездки

Если вы знаете, что вам предстоит смена часовых поясов, попытайтесь постепенно сместить своё время сна и бодрствования в сторону нового времени. Это поможет вашему организму начать адаптацию ещё до начала путешествия.

Во время полёта

Попробуйте спать в самолёте, если это соответствует времени ночного сна в месте назначения. Используйте маску для сна и беруши, чтобы создать комфортные условия. Пейте много воды и избегайте алкоголя или кофеина, которые могут нарушить сон.

После прибытия

Сразу настройтесь на местное время. Прибыв на место, постарайтесь жить по новому времени. Если вы прилетели днём, старайтесь не спать, а если ночью — попробуйте уснуть, даже если это будет затруднительно.

Проводите больше времени на свежем воздухе

Естественный дневной свет помогает регулировать биоритмы. Прогулки на солнце могут ускорить адаптацию вашего организма к новому часовому поясу.

Питание

Старайтесь питаться по новому времени. Регулярные приёмы пищи помогут организму привыкнуть к новому распорядку. Избегайте тяжёлой пищи на ночь, чтобы не нарушать сон.

Физическая активность

Физические упражнения помогут вам чувствовать себя бодрее и быстрее адаптироваться. Однако избегайте интенсивных тренировок за несколько часов до сна, чтобы не мешать процессу засыпания.

Медикаментозная помощь

В некоторых случаях можно использовать мелатонин или снотворные средства, но только по рекомендации врача. Эти препараты могут помочь регулировать цикл сна и бодрствования.

Адаптация к смене часовых поясов требует времени и терпения. Следуя этим простым советам, вы сможете минимизировать неприятные симптомы джетлага и быстрее насладиться своим путешествием.