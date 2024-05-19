В США представили новейший воздушный танкер

Lockheed Martin опубликовала первый рендер инновационного воздушного танкера

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Skunk Works в подразделении Lockheed Martin уже на протяжении 85 лет разрабатывает военные воздушные аппараты для ВВС Соединённых Штатов. Среди них известны P-38, P-80, U-2, SR-71, F-22, F-35 и другие модели.

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Сейчас правительство США поручило фирме создать новую воздушную цистерну NGAS, которая заменит устаревший стратегический заправщик КС-135, принятый на вооружение ещё в начале 50-х годов.

Такая важная смена связана главным образом с необходимостью противостоять возрастающим амбициям Китая в регионе Индо-Тихоокеана и позволит авиации США и их партнёрам функционировать на больших расстояниях от своих баз.

Пока всё, что известно о будущем самолете, ограничивается публикацией официального рендера от компании Lockheed Martin. Судя по мнению специалистов, NGAS в сравнении с КС-135 будет компактнее, сможет принимать гораздо больший объём топлива и обладать повышенной маневренностью.

Характерные дельта-крылья и инновационная форма самолета должны обеспечить ему малозаметность в связке с прочностью и гибкостью конструкции. К тому же, сделают новый аппарат менее заметным сдвоенные, округлённые воздухозаборники, вместе с двойным V-образным оперением и углублёнными выхлопными каналами.

Экипаж боевой цистерны будет состоять из двух человек. Перезаправка будет осуществляться с помощью специальной топливной щупальцы, выезжающей из брюха NGAS. Также предусмотрено дополнительное топливоснабжение самого заправщика через люк в верхней части фюзеляжа. Полная замена парка стратегических воздушных цистерн ВВС США ожидается не ранее 2040-х годов.