Как приготовить удобрение из скошенной травы

Многие дачники и садоводы-огородники привыкли просто выбрасывать скошенную траву с участка. Однако эта "органика" может стать отличным и бесплатным удобрением для ваших растений. Секрет приготовления такого "зелёного удобрения" прост, но не все дачники о нем знают.
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Польза травяного удобрения
Скошенная трава является ценным источником азота, фосфора, калия и других макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного питания растений. Перегнивая, она обогащает почву гумусом, улучшая ее структуру и плодородие.
Кроме того, применение травяного удобрения позволяет частично или полностью отказаться от использования дорогостоящих минеральных подкормок. Это делает ведение садово-огородного хозяйства более экономичным и экологичным.
Как приготовить удобрение из травы
Чтобы превратить скошенную траву в ценное органическое удобрение, нужно соблюдать простые правила:
собрать скошенную траву, лучше без примеси грубых стеблей и сорняков;
измельчить траву - это ускорит ее перегнивание. Это можно сделать при помощи газонокосилки, садового измельчителя или просто старательно порубив её вилами;
сложить измельченную массу в компостную кучу или бурт. Можно сразу использовать ее для мульчирования почвы под культурными растениям;
поливать или увлажнять траву, чтобы поддерживать умеренную влажность (но не переувлажнять);
периодически перемешивать или рыхлить компост, чтобы ускорить процесс разложения.
Через 2-3 месяца готовое травяное удобрение можно вносить под культуры. Оно отлично подходит как для овощей, так и для декоративных растений.
Преимущества домашнего травяного удобрения
Приготовленное самостоятельно травяное удобрение имеет ряд преимуществ перед покупными вариантами:
оно абсолютно бесплатно, ведь сырье для него - это "отходы" с вашего участка;
состав и качество удобрения полностью контролируется;
оно способствует восстановлению плодородия почвы;
травяной компост не содержит химических примесей.
Не выбрасывайте зеленую массу с участка - превратите ее в ценное удобрение! Это простой и доступный способ позаботиться о здоровье своих растений.
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