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Как приготовить удобрение из скошенной травы

Простой секрет "зелёного удобрения"

2:25
Садоводство » Советы

Многие дачники и садоводы-огородники привыкли просто выбрасывать скошенную траву с участка. Однако эта "органика" может стать отличным и бесплатным удобрением для ваших растений. Секрет приготовления такого "зелёного удобрения" прост, но не все дачники о нем знают.

Простой секрет "зелёного удобрения"
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Польза травяного удобрения

Скошенная трава является ценным источником азота, фосфора, калия и других макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного питания растений. Перегнивая, она обогащает почву гумусом, улучшая ее структуру и плодородие.

Кроме того, применение травяного удобрения позволяет частично или полностью отказаться от использования дорогостоящих минеральных подкормок. Это делает ведение садово-огородного хозяйства более экономичным и экологичным.

Как приготовить удобрение из травы

Чтобы превратить скошенную траву в ценное органическое удобрение, нужно соблюдать простые правила:

  • собрать скошенную траву, лучше без примеси грубых стеблей и сорняков;
  • измельчить траву - это ускорит ее перегнивание. Это можно сделать при помощи газонокосилки, садового измельчителя или просто старательно порубив её вилами;
  • сложить измельченную массу в компостную кучу или бурт. Можно сразу использовать ее для мульчирования почвы под культурными растениям;
  • поливать или увлажнять траву, чтобы поддерживать умеренную влажность (но не переувлажнять);
  • периодически перемешивать или рыхлить компост, чтобы ускорить процесс разложения.

Через 2-3 месяца готовое травяное удобрение можно вносить под культуры. Оно отлично подходит как для овощей, так и для декоративных растений.

Преимущества домашнего травяного удобрения

Приготовленное самостоятельно травяное удобрение имеет ряд преимуществ перед покупными вариантами:

  • оно абсолютно бесплатно, ведь сырье для него - это "отходы" с вашего участка;
  • состав и качество удобрения полностью контролируется;
  • оно способствует восстановлению плодородия почвы;
  • травяной компост не содержит химических примесей.

Не выбрасывайте зеленую массу с участка - превратите ее в ценное удобрение! Это простой и доступный способ позаботиться о здоровье своих растений.

Без запаха, готово за 3 дня, подходит для всех культур
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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