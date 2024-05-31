Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что такое медно-мыльный раствор?

Медно-мыльный раствор - это простое, но действенное народное средство от широкого спектра вредителей и заболеваний растений. Его основу составляют два доступных компонента - медный купорос (сернокислая медь) и хозяйственное мыло.

Медный купорос обладает выраженными фунгицидными свойствами, эффективно борясь с грибковыми болезнями, такими как фитофтороз, мучнистая роса, парша и другие. Мыло, в свою очередь, действует как контактный инсектицид, уничтожая тлю, белокрылку, паутинного клеща и других насекомых-вредителей.

Вместе эти компоненты создают универсальное защитное средство, которое помогает решить сразу несколько проблем на огороде.

Как приготовить медно-мыльный раствор

Для приготовления раствора потребуются следующие ингредиенты:

10-15 г медного купороса (примерно 1 ч.л.);

50 г хозяйственного мыла;

10 л воды.

Сначала в воде растворяют медный купорос, затем добавляют натертое на терке или растворенное в воде мыло. Все тщательно перемешивают до однородного состояния.

Готовый раствор следует использовать в течение 2-3 дней, так как он быстро теряет свои свойства. Опрыскивать им растения необходимо в безветренную погоду, покрывая все надземные части - стебли, листья, соцветия.

Сферы применения медно-мыльного раствора

Этот универсальный препарат можно и нужно использовать для борьбы со следующими проблемами:

тля, белокрылка, паутинный клещ - раствор уничтожает вредителей контактным способом;

фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз - медь обладает выраженным фунгицидным действием;

бактериальные болезни - медный купорос подавляет развитие патогенных бактерий.

Кроме того, медно-мыльный раствор можно применять для профилактики различных заболеваний и защиты растений от вредителей. Это абсолютно безопасное и природное средство, которое не наносит вреда ни человеку, ни животным.

Попробуйте этот простой, но эффективный метод защиты своего огорода от основных напастей. Медно-мыльный раствор поможет сохранить ваш урожай здоровым и обильным!