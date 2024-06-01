"Я сама сделала себя!": Пугачёва иронично ответила на заявления Стефановича

Алла Пугачёва о браке с Александром Стефановичем: "Талант важнее посторонней помощи"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Брак Аллы Пугачевой и Александра Стефановича был одной из самых обсуждаемых тем в советском шоу-бизнесе. Они встретились в начале 1970-х годов и поженились в 1977 году.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Стефанович утверждает, что он сыграл ключевую роль в успехе Пугачевой, на что она иронично ответила, что его бывшим партнерам не удалось создать других звезд. Развод не помешал карьерному росту Пугачевой, которая доказала, что талант и целеустремленность являются главными факторами её успеха.

Ранее сообщалось, что Поэт Маленко заявил, что Алла Пугачёва "убивала всех птиц, которые пели похоже".