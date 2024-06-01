"Я сама сделала себя!": Пугачёва иронично ответила на заявления Стефановича

Брак Аллы Пугачевой и Александра Стефановича был одной из самых обсуждаемых тем в советском шоу-бизнесе. Они встретились в начале 1970-х годов и поженились в 1977 году.
Стефанович утверждает, что он сыграл ключевую роль в успехе Пугачевой, на что она иронично ответила, что его бывшим партнерам не удалось создать других звезд. Развод не помешал карьерному росту Пугачевой, которая доказала, что талант и целеустремленность являются главными факторами её успеха.
Ранее сообщалось, что Поэт Маленко заявил, что Алла Пугачёва "убивала всех птиц, которые пели похоже".
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.