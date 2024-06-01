"Я сама сделала себя!": Пугачёва иронично ответила на заявления Стефановича

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Алла Пугачёва о браке с Александром Стефановичем: "Талант важнее посторонней помощи"

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Шоу-бизнес

Брак Аллы Пугачевой и Александра Стефановича был одной из самых обсуждаемых тем в советском шоу-бизнесе. Они встретились в начале 1970-х годов и поженились в 1977 году.

Алла Пугачёва о браке с Александром Стефановичем: "Талант важнее посторонней помощи"
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Стефанович утверждает, что он сыграл ключевую роль в успехе Пугачевой, на что она иронично ответила, что его бывшим партнерам не удалось создать других звезд. Развод не помешал карьерному росту Пугачевой, которая доказала, что талант и целеустремленность являются главными факторами её успеха.

Ранее сообщалось, что Поэт Маленко заявил, что Алла Пугачёва "убивала всех птиц, которые пели похоже".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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