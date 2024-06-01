Назван неожиданный фактор риска поздней эпилепсии

Исследователи из Медицинской школы Джонса Хопкинса установили связь между апноэ (остановками дыхания во сне) и повышенным риском развития эпилепсии у людей старше 60 лет. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Sleep.
В ходе исследования были проанализированы данные о качестве сна более 1300 добровольцев. Исследователи обнаружили, что снижение содержания кислорода в организме до 80% и ниже во время сна (состояние, известное как ночная гипоксия) увеличивало вероятность развития поздней эпилепсии (после 60 лет) в три раза.
Ночная гипоксия возникает из-за недостатка кислорода в вдыхаемом воздухе и связана с синдромом обструктивного апноэ сна — опасным заболеванием, характеризующимся ночным храпом и периодическими остановками дыхания.
Исследователи отметили, что такая корреляция сохранялась даже при учете других факторов, таких как возраст, пол, наличие гипертонии и инсульта в анамнезе.
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