Назван неожиданный фактор риска поздней эпилепсии

Sleep: существует связь между апноэ и развитием эпилепсии после 60 лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Медицинской школы Джонса Хопкинса установили связь между апноэ (остановками дыхания во сне) и повышенным риском развития эпилепсии у людей старше 60 лет. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Sleep.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе исследования были проанализированы данные о качестве сна более 1300 добровольцев. Исследователи обнаружили, что снижение содержания кислорода в организме до 80% и ниже во время сна (состояние, известное как ночная гипоксия) увеличивало вероятность развития поздней эпилепсии (после 60 лет) в три раза.

Ночная гипоксия возникает из-за недостатка кислорода в вдыхаемом воздухе и связана с синдромом обструктивного апноэ сна — опасным заболеванием, характеризующимся ночным храпом и периодическими остановками дыхания.

Исследователи отметили, что такая корреляция сохранялась даже при учете других факторов, таких как возраст, пол, наличие гипертонии и инсульта в анамнезе.