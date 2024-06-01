Посадка картофеля в июне: все плюсы и минусы данного способа выращивания

Картофель можно выращивать и летом: вот способы

Большинство огородников привыкли сажать картофель весной, в апреле-мае. Но знаете ли вы, что картофель можно успешно выращивать и летом, высаживая его в июне? Давайте разберёмся, в чем преимущества и недостатки такого способа.

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Плюсы посадки картофеля в июне:

1. Более поздний урожай. Картофель, посаженный в июне, будет убран осенью, когда основная масса ранних сортов уже собрана. Это позволит вам растянуть сроки потребления картофеля.

2. Меньше вредителей и болезней. Летние посадки картофеля, как правило, меньше страдают от колорадского жука, фитофторы и других распространенных проблем. Поэтому обработки ядохимикатами могут быть сведены к минимуму.

3. Возможность получения двух урожаев. При благоприятных условиях, картофель, посаженный в июне, успеет дать второй ранний урожай к концу лета.

Минусы посадки картофеля в июне:

1. Более низкая урожайность. Из-за сокращенного вегетационного периода, июньские посадки дают меньший урожай, чем весенние.

2. Проблема с всходами. Картофель, высаженный в июне, может плохо всходить из-за высоких температур и иссушения почвы. Потребуется тщательный уход за всходами.

3. Сложности с хранением. Клубни, выкопанные поздней осенью, хуже хранятся и быстрее прорастают по сравнению с весенним картофелем.

4. Более поздний срок получения урожая. Если вам нужен ранний картофель, июньская посадка не подойдет.

Таким образом, поздние посадки картофеля имеют как свои преимущества, так и недостатки. Решать, стоит ли сажать его в июне, вам. Главное, тщательно продумать агротехнику и подобрать подходящие сорта.