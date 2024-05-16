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Осетинские пироги со щавелем и сыром: мягкое тесто и много начинки со свежей зеленью

Осетинские пироги со щавелем и сыром: на нежном дрожжевом тесте на кефире

2:18
Еда

Предлагаем вам рецепт осетинских пирогов со щавелем и сыром. Эта выпечка из дрожжевого теста с добавлением свежей зелени и мягкого сыра является отличным выбором для перекуса, семейного ужина или просто закуски к чаю. Перечень продуктов рассчитан на 4 пирога.

Осетинские пироги со щавелем и сыром: на нежном дрожжевом тесте на кефире
Фото: commons.wikimedia.org by Gaga.vaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 300 мл кефира,

— 1,5 чайной ложки сахара,

— 1,5 чайной ложки быстродействующих дрожжей,

— 1 яйцо,

— 60 мл растительного масла,

— 1 чайная ложка соли,

— 500 г муки.

Для начинки вам потребуется:

— 450 г свежего щавеля,

— 450 г осетинского или адыгейского сыра,

— по вкусу молотый чёрный перец,

— 50 г сливочного масла.

Для приготовления следуйте этим инструкциям:

  1. В большой миске соедините кефир, сахар, дрожжи, яйцо и растительное масло. Добавьте соль и постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое тесто. Вам может потребоваться больше или меньше муки, чтобы получить правильную консистенцию теста.
  2. Накройте миску с тестом и оставьте его при комнатной температуре примерно на 1 час, пока тесто не удвоится в размерах.
  3. Порубите щавель и натрите сыр. После этого смешайте эти ингредиенты. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень бумагой для выпечки.
  5. Посыпьте стол мукой и разделите тесто на три части. Расплющите каждую часть в круги.
  6. На каждую заготовку выложите порцию начинки, затем защипните края сверху и раскатайте тесто в лепешки.
  7. Перенесите первый пирог на противень и сделайте в центре отверстие. Выпекайте около 25 минут, пока пирог не приобретет румяный цвет. Повторите этот процесс для оставшихся пирогов.
  8. Горячие пироги смажьте сливочным маслом и сложите их стопкой.

Подавайте пироги горячими. Они отлично сочетаются с йогуртом или сметаной. 10. Приятного аппетита!

Осетинский пирог со щавелем и сыром
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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