Осетинские пироги со щавелем и сыром: мягкое тесто и много начинки со свежей зеленью

Предлагаем вам рецепт осетинских пирогов со щавелем и сыром. Эта выпечка из дрожжевого теста с добавлением свежей зелени и мягкого сыра является отличным выбором для перекуса, семейного ужина или просто закуски к чаю. Перечень продуктов рассчитан на 4 пирога.
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Для теста вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 300 мл кефира,
— 1,5 чайной ложки сахара,
— 1,5 чайной ложки быстродействующих дрожжей,
— 1 яйцо,
— 60 мл растительного масла,
— 1 чайная ложка соли,
— 500 г муки.
Для начинки вам потребуется:
— 450 г свежего щавеля,
— 450 г осетинского или адыгейского сыра,
— по вкусу молотый чёрный перец,
— 50 г сливочного масла.
Для приготовления следуйте этим инструкциям:
В большой миске соедините кефир, сахар, дрожжи, яйцо и растительное масло. Добавьте соль и постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое тесто. Вам может потребоваться больше или меньше муки, чтобы получить правильную консистенцию теста.
Накройте миску с тестом и оставьте его при комнатной температуре примерно на 1 час, пока тесто не удвоится в размерах.
Порубите щавель и натрите сыр. После этого смешайте эти ингредиенты. Посолите и поперчите по вкусу.
Разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень бумагой для выпечки.
Посыпьте стол мукой и разделите тесто на три части. Расплющите каждую часть в круги.
На каждую заготовку выложите порцию начинки, затем защипните края сверху и раскатайте тесто в лепешки.
Перенесите первый пирог на противень и сделайте в центре отверстие. Выпекайте около 25 минут, пока пирог не приобретет румяный цвет. Повторите этот процесс для оставшихся пирогов.
Горячие пироги смажьте сливочным маслом и сложите их стопкой.
Подавайте пироги горячими. Они отлично сочетаются с йогуртом или сметаной. 10. Приятного аппетита!