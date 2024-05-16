Эксклюзив за $36,000: как Cadillac собирает авто для своих самых важных клиентов

Как Cadillac создает уникальные автомобили: взгляд на процесс

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

General Motors, в частности бренд Cadillac, предложил своим особо важным клиентам (так называемым "китам") эксклюзивную возможность приобрести специально собранные автомобили серии 2024 CT5-V Blackwing.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Проект был реализован в рамках празднования 120-летия бренда и 20-летия серии V. Каждый из автомобилей предлагается кастомизировать по индивидуальному заказу, позволяя клиентам выбрать из широкого спектра опций и цветов, которые были доступны каждый год выпуска. Всего было предложено 20 уникальных автомобилей, но несколько клиентов выбрали один и тот же цвет — черный, тогда как другие предпочли более уникальные оттенки.

Каждый автомобиль изначально поступает в Центр инноваций Cadillac уже окрашенным в черный цвет, после чего перекрашивается в выбранный заказчиком цвет, проходит тщательную проверку на наличие дефектов и снова собирается.

Процесс сборки одного автомобиля занимает в 4-5 раз больше времени, чем стандартная сборка, и выполняется на площадке размером с средний автосалон. Этот подход к кастомизации автомобилей показывает возможности Cadillac создавать уникальные автомобили, не требующие от клиентов трат в размере четверти миллиона долларов, как это было с моделью Celestiq.