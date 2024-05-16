Учёные раскрыли связь между отсутствием внутреннего голоса и проблемами с памятью

Учёные связали отсутствие внутреннего голоса с плохой памятью

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Учёные из Копенгагенского университета обнаружили связь между отсутствием внутреннего голоса и плохой вербальной памятью.

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Исследование показало, что люди без внутреннего диалога испытывают трудности с запоминанием слов и выполнением заданий, требующих анализа звуковых совпадений, таких как определение рифмы.

Большинство людей имеют внутренний диалог, который важен для мыслительной деятельности, однако 5-10% населения этого лишены. Эти люди описывают свои мысли через образы или абстрактные понятия, которые переводят в слова для общения, сравнивая свой разум с компьютером, обрабатывающим данные невербально, сообщает Psychological Science.

Результаты показали, что участники без внутреннего голоса хуже запоминают слова и определяют рифмы, что подчёркивает важность внутреннего диалога для вербальной памяти и анализа звуков.