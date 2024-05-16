Эксперт делится секретами: как сэкономить до полумиллиона на ремонте квартиры

Эксперт раскрыл способы сэкономить на ремонте квартиры

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во время ремонта квартиры можно сэкономить на чистовой отделке помещений без ущерба для качества, рассказал эксперт по ремонту недвижимости Кирилл Аксенов в интервью "Москве 24".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Он отметил, что цена за подготовку стен под обои начинается от 800 рублей за квадратный метр, а под покраску — от 3000-4000 рублей. Также существенную экономию могут принести качественные электромонтажные работы.

Аксенов объяснил, что можно объединить освещение и розеточные группы в одной комнате, где нет потребителей мощного тока, без ущерба для качества. Это обойдется в среднем в 150 тысяч рублей. Если же для каждой розетки установить отдельный автомат и провод, стоимость возрастет до полумиллиона.

Эксперт также посоветовал при выборе материалов ориентироваться на долговечность, а не на цену.