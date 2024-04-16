Очень плохой понедельник зафиксирован в украинских пабликах. В чём дело?

День "плохой во всех смыслах". О чём не договаривают патриоты Украины?

Украинские патриотические паблики в понедельник, 15 апреля, разразились плачем о том, что день "плохой во всех смыслах".

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это Telegram-каналы "Джокер", Myroshnykov, Sternenko, "Бахмутский демон".

Несколько версий о причинах вселенского уныния в рядах противника высказывают российские военные аналитики и военнослужащие.

1. В понедельник, 15 апреля, было три удара: по Харьковской области, в Славянске (ДНР) и по вертолёту под Сумами. Поэтому, вероятно, могли ликвидировать кого-нибудь из крупных начальников. Это мог быть генерал Александр Тарнавский, которого главком ВСУ Александр Сырский после совещания в Часове Яре отправил по штабам с проверкой. А возможно, и сам Сырский, который не смог уехать вовремя с ЛБС. Российская разведка стала работать в разы лучше во взаимодействии со средствами поражения, отмечают сами военные.

2. Харьковские паблики пишут, что в Клугино-Башкировке под Чугуевом "накрыли склады с боекомплектом и товарищей из соседних стран".

"Поляки, ну что, как вам там под завалами в Гусаровке Харьковской области, всех откопали?" — пишет Telegram-канал "Старше Эдды".

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, утверждает, что ВС РФ ударили по расположению французских наёмников в подконтрольном Украине Славянске.

3. Стало ясно, что никакой стабилизации фронта, о которой мечтали "патриоты", нет. ВСУ повержены во многих местах, освобождена Семёновка и блокирована дорога снабжения ВСУ в Бердычи, где в окружение попали немалые силы противника. Это означает, что пала линия обороны ВСУ, которая была после падения Авдеевки выстроена по линии Тоненькое — Орловка — Семёновское — Бердычи. Армия России будет сейчас взламывать новую линию обороны, которая опирается на Очеретино.

Эти сведения подтверждает украинский военный Telegram-канал DeepState. Он сообщает, что российская армия продвинулась возле Очеретино, Бердычей (авдеевское направление), а также Старомайорского (западнее Угледара) и Красногоровки (к северу от Марьинки).

Очеретино, которое находится на возвышенности, является ключевым центром обороны ВСУ, после его взятия создаётся серьёзная угроза удара в тыл и фланги новой линии укреплений украинских войск, которая создаётся к западу от Авдеевки, пишет украинское издание "Страна".

4. Идёт информация о низком моральном духе украинской армии — около 200 человек 25-й бригады на кураховском направлении за несколько дней сдались в плен. Побежали и "нацики" — из 3-й и 67-й бригад, костяк которых составляют идейные нацисты. Они выполняют роль заградотрядов, но и они решили, что лучше отступать.

5. Прозвучали заявления от американцев и англичан, что помощь Израилю и помощь Украине — это "две большие разницы". Республиканцы в палате представителей хотят рассматривать помощь Украине отдельным пакетом. А координатор совета нацбезопасности Джон Кирби и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон отметили, что сбивать российские дроны, как сбивали иранские, они не будут.

Кирби на брифинге объяснил журналистам, что Украина — конечно, дорогой друг и партнёр, но не стоит рисковать, чтобы оправдать непосредственное участие США в отражении воздушных атак:

"Послушайте, речь идёт о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз".

Всё это сеет уныние и "зраду" в рядах погибающих за членство в НАТО украинцев. Они почувствовали, что надо заниматься личной жизнью — бежать.

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