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Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом

1:26
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В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню. Но в реальной жизни ситуация совсем иная: в жару антиперспиранты иногда не справляются. Если вас беспокоит сильное потоотделение в солнечную погоду, пришло время прибегнуть к простым, но эффективным лайфхакам.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Пейте воду после пробуждения: замените утренний чай или кофе на стакан воды с лимоном. Это поможет нормализовать баланс влаги и уменьшить излишнее потоотделение.
  2. Избегайте пряностей: острая и пряная пища стимулирует потоотделение. В жару откажитесь от пряных приправ в пользу более нейтральной пищи.
  3. Высыпайтесь: недостаток сна увеличивает потоотделение. Уделяйте достаточно времени сну, особенно в летние дни.
  4. Выбирайте правильную одежду: предпочитайте легкие натуральные ткани, такие как лен, хлопок и шелк, которые позволяют коже дышать. Также предпочтительнее носить свободную одежду из-за лучшей циркуляции воздуха.
  5. Используйте вкладыши для подмышек: эти незаметные аксессуары отлично впитывают пот и помогают избежать неловких ситуаций.
  6. Принимайте контрастный душ: перемены температур стимулируют нормализацию потоотделения. После душа дайте коже полностью высохнуть перед надеванием одежды.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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