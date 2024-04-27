Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню. Но в реальной жизни ситуация совсем иная: в жару антиперспиранты иногда не справляются. Если вас беспокоит сильное потоотделение в солнечную погоду, пришло время прибегнуть к простым, но эффективным лайфхакам.

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Пейте воду после пробуждения: замените утренний чай или кофе на стакан воды с лимоном. Это поможет нормализовать баланс влаги и уменьшить излишнее потоотделение. Избегайте пряностей: острая и пряная пища стимулирует потоотделение. В жару откажитесь от пряных приправ в пользу более нейтральной пищи. Высыпайтесь: недостаток сна увеличивает потоотделение. Уделяйте достаточно времени сну, особенно в летние дни. Выбирайте правильную одежду: предпочитайте легкие натуральные ткани, такие как лен, хлопок и шелк, которые позволяют коже дышать. Также предпочтительнее носить свободную одежду из-за лучшей циркуляции воздуха. Используйте вкладыши для подмышек: эти незаметные аксессуары отлично впитывают пот и помогают избежать неловких ситуаций. Принимайте контрастный душ: перемены температур стимулируют нормализацию потоотделения. После душа дайте коже полностью высохнуть перед надеванием одежды.