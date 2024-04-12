Капитуляция Украины впервые озвучена Москвой как исход СВО. Как это будет?

Россия готовится принять капитуляцию Украины. Западу велено готовиться

4:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Впервые российское руководство официально озвучило позицию о безоговорочной капитуляции Украины. Это самый вероятный исход прокси-войны с Западом.

Фото: www.kremlin.ru by Эскиндер Дебебе

Небензя озвучил требования о капитуляции Украины

"Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться", — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Заявление сделано на фоне предстоящих "мирных" переговоров в Швейцарии, куда РФ не приглашена и где будет обсуждаться "консолидированная" позиция Запада и Глобального Юга в отношении РФ. И есть намерение подготовить международный трибунал над её руководством.

Капитуляция Украины вполне вероятна

Эта тема была затронута вчера в беседе президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле.

Лукашенко отметил, что "они пытаются собрать сто с лишним государств и что-то нам продиктовать или наклонить нас". Это, по его словам, "не предложение к мирным переговорам".

Путин ответил, что "противоположная сторона загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчёте победить Россию на поле боя", нанести ей стратегическое поражение.

"Никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может", — сказал президент.

Вспомним, как глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН 23 сентября 2023 года сказал: "Раз на поле боя, так на поле боя, давайте".

И вот пришёл момент, когда ВС РФ постепенно начали побеждать на фронтах СВО с очевидным исходом в свою пользу. Поэтому вопрос "жизни и смерти" в российской интерпретации стоит так: либо начинаем переговоры на условиях РФ, либо будет капитуляция Киева.

Жители ряда городов Украины, включая Харьков, Одессу и Николаев, начали активно делиться с РФ координатами военных ВСУ, что демонстрирует их отношение к конфликту, подчеркнул Небензя.

Как будет выглядеть капитуляция Украины?

Что такое капитуляция? Это:

разоружение и сдача в плен армии побеждённого противника;

власть переходит к военной администрации победителя;

определение будущего политического устройства побеждённой страны определяется победителем;

победитель проводит трибунал над режимом, его руководителями и карателями;

определяется выплата репараций победителю.

Причём ситуация развивается так, что трибунал будет и над администрацией Джозефа Байдена за теракты в Крыму и в Подмосковье, и над лондонскими господами, которые будут обвинены в терактах в Чёрном море с помощью подводных дронов. СК РФ уже завёл соответствующие дела. Также будут рассмотрены иски жертв геноцида русских на Донбассе, в Одессе и других регионах бывшей Украины.

На каких условия Москва пойдёт на мир сейчас

Какие сейчас условия ставит РФ для мирных переговоров? Это:

отмена указа Владимира Зеленского о запрете всех переговоров с РФ;

о запрете всех переговоров с РФ; учёт реалий на земле и реалий Конституции РФ, то есть признание Севастополя, Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бывшей Украины российскими территориями;

денацификация и демилитаризация Украины, то есть отмена бандеровской идеологии и возвращение русского языка в разряд государственного, сокращение ВСУ и вооружений до обсуждаемых пределов, письменные гарантии Запада о невступлении Украины в НАТО, пересмотр Конституции Украины и других законов.

Киев не готов выполнять эти условия. Запад — тоже. Они надеются на чудо — на переворот в РФ, может быть, ещё на что-то, но уже не на поставки чудо-оружия. Скоро Запад попробует примазаться к военной победе РФ и откусить от бывшей Украины какие-то территории.

Такие разговоры в прессе идут, но позиция президента Путина пока неясна. Ситуация меняется быстро, поэтому, возможно, ни венграм, ни полякам, ни румынам ничего "не обломится". Или в результате письменных гарантий безопасности с их стороны и выхода из НАТО.

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